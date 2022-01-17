تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 17 يناير/ كانون الثاني الحالي عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية وبطولات أخرى.



كما تبدأ مباريات المرحلة الحاسمة من كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت يوم 9 يناير الماضي وتستمر إلى 6 فبراير/ شباط المقبل، حيث تبدأ مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يختتم المنتخب الكاميروني ثالث مبارياته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021، حين يلاقي الرأس الأخضر، الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

يبحث منتخب بوركينا فاسو عن بطاقة عبوره للدور الثاني حين يلاقي إثيوبيا، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد عبده.

يواصل ميلان الضغط على غريمه إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حين يلاقي سبيزيا في الجولة 22، مساء الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل بتعليق فهد العتيبي عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع يوتيوب.

يواصل فريق نابولي الضغط من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حين يلاقي بولونيا في الجولة 22، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع يوتيوب.

يصطدم فريق الإسماعيلي بمواجهة نارية مع الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية، حيث تنطلق المباراة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يلتقي فريق العربي ونظيره الكويت في نهائي كأس السوبر الكويتي، مساء يوم الإثنين في مباراة كبيرة ومرتقبة، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الكويت الرياضية على الهواء مباشرة.