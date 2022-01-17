شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتدرب اليوم فى "ياوندى" استعدادا لمباراة السودان بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وكان المنتخب الوطنى قد توجه إلى ياوندى ظهر أمس، الأحد، واكتفي الجهاز الفني بقيادة كيروش أمس بتدريبات استشفائية عقب الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.