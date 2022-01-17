شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدرس تدعيم صفوفه بثنائى أجنبي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسؤولو فيوتشر دعم صفوف الفريق بثنائي أجنبي فى الميركاتو الشتوي الجارى، وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، عن نية ناديه لتدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن خلال موسم الانتقالات الجارى، وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، إن فيوتشر وضع أكثر من خطة لتدعيم المركزين خلال فترة الانتقالات الجاري، مؤكدا أن النادى لم يبرم أى صفقات بشكل رسمى حتى الآن.

من ناحية أخرى، دخل باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب، وكذلك ناصر منسي صانع ألعاب بيراميدز، دائرة اهتمامات فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

فيما أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن مجموعة فريقه في كأس رابطة الأندية مجموعة قوية، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نشكر رابطة الأندية على هذه البطولة لأنها مفيدة لجميع الفرق في الدوري خلال فترة التوقف، ومجموعتنا قوية تضم أكثر من فريق واجهناه بمسابقة الدوري خلال الجولات التي خضناها، ونسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال البطولة وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فيها والتتويج باللقب.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن ناديه لن ينافس على لقب الدوري العام هذا الموسم، وقال السقا فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت، "طارق طه ظهير أيسر مميز ويؤدى بشكل جيد، ولكن لم نتمكن من منحه الفرصة بشكل أكبر، ولدينا عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والمباريات الودية مكلفة جداً من أجل إعدادهم، وكأس الرابطة منحتنا تلك الفرصة".

وأضاف السقا، رابطة الأندية منحت الأندية الحق فى أن يكون لها صوت، ورابطة أندية الدوري الإنجليزي هى سر تفوق البريميرليج الآن، وفيوتشر لن ينافس على لقب الدوري المصري هذا الموسم بالتأكيد، وهناك فرق بين الإمكانيات والتاريخ، وفيوتشر ضم لاعبين من 13 ناديا وهذا دليل على اختلاف ثقافة اللاعبين عن بعضهم البعض.