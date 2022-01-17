شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستدرج سموحة فى مهمة تصحيح المسار بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد بتروسبورت، فى الخامسة مساءً، مباراة قوية عندما يحل فريق سموحة ضيفاً على البنك الأهلي فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، فى لقاء صعب على الفريقين بعد تعرضهما للهزيمة في اللقاء الأول.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد الهزيمة في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار والفوز على سموحة، وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون، واستقر خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة المباراة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، وأكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة إن الفريق تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي، وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق السكندري بضرورة استعادة روح الانتصارات وتخطي مباراة البنك الأهلي بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من: الأهلي، الاسماعيلي، الجونة، المقاولون العرب، سموحة، والبنك الأهلي.