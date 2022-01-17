شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من دورى محترفى اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الإثنين، دورى المحترفين للرجال لكرة اليد، بمباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.

فى تمام الساعة 6:00 مساء يلتقى نادى الزمالك و نادى البنك الأهلى على الصالة المغطاه بنادى الزمالك و المباراة منقولة عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس.

وفى تمام الساعة 6:00 مساء يلتقى نادى سبورتنج و نادى طلا‘ئع الجيش على الصالة المغطاه بنادى سبورتنج.

أما فى تمام الساعة 8:00 مساء يلتقى نادى الاهلى و نادى سموحة على الصالة المغطاه بنادى الاهلى و المباراة منقولة عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات فرق كلا من ، سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر و اتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر و الترسانة و الزهور و المعادى و منوف الرياضى .

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و متى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .