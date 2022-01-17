فينجادا يكشف كواليس رحيل البدري عن تدريب المنتخب.. واختيار كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، إنه تفاجأ برحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن كيروش المدير الفني الحالي الأنسب لخدمة المنتخب الوطني.

وأضاف فينجادا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وتعيين كارلوس كيروش خلفا له، ولم يتم استشارتي في تعيين كيروش" .

وأوضح، أنه بعد الانتقادات التي واجهها البدري، كان هناك العديد من التراكمات، لافتا أن أن اتحاد الكرة وقتها كان يتعرض للعديد من الضغوطات لذلك هذا ساهم في اتخاذ القرار بشكل أسرع.

وأشار إلى أنه تربطه علاقة احترافية مع كيروش، مؤكدًا أنه الشخص الذي سيخدم منتخب مصر بخبراته الواسعة، وقدراته التدريبية.

وتابع:" بعد هزيمة المنتخب المصري كيروش واللاعبين واجهوا انتقادات كبيرة، ولكن الخصم لم يكن سهلا كما يتصور البعض".

وأكمل:" كان هناك عوامل أخرى في المباراة ساهمت في الهزيمة أمام نيجيريا، وكيروش اعترف بأن منتخب مصر لم يقدم مباراة جيدة ضد نيجيريا".

وأتم تصريحاته: "هناك العديد من المفاجآت في كأس الأمم، تونس خسرت من مالي ثم فازت برباعية والمنتخب الجزائري لم يحقق أي فوز حتى الآن، المفاجآت واردة في كرة القدم".