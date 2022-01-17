أول تعليق رئيس التعاون على صفقة مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سعود الرشودي رئيس نادي التعاون، أن فريقه أراد أن يخرج مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق، بشكل لائق من فريق القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن موافقته على رحيل لاعب الفريق مصطفى فتحي إلى صفوف التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الرشودي في تصريحات لقناة "المحور": "مصطفى فتحي ليس غريباً على فريق التعاون وخاض تجربة سابقة، ولا يختلف أحد على مستواه الفني، واللاعب جاء بناء على رغبة من الإدارة والجهاز الفني".

وأضاف: "المفاوضات مع الزمالك كان يسودها الاحترام، واتقدم بالشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك على سير المفاوضات بشكل إيجابي".

وتابع: "كنا نعرف أن اللاعب يتبقى له 6 أشهر في عقده، ولكننا رغبنا أن يخرج بشكل لائق من نادي الزمالك وأن يستفيد اللاعب والنادي، وأردنا أن تكون الصفقة مرضية لجميع الأطراف".

وأتم تصريحاته: "كان من الممكن أن نوقع معه في يناير ويأتي مجانا في الصيف ولكن لم نرغب في ذلك بسبب العلاقة المحترمة التي تجمع التعاون والزمالك".