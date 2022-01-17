الامارات | نجوم أوروبا يتقاسمون ألقاب «دولية الفجيرة لتنس الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أوروبا يتقاسمون ألقاب «دولية الفجيرة لتنس الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب، التي اختتمت أول من أمس، فوز البولنديتين هانا ومونيكا بالمركز الأول في فئة «الزوجي»، بينما عاد لقب «الزوجي» للشباب لصالح الثنائي الأوكراني فلاديمير والبريطاني فابيو. وعلى مستوى «فردي الشباب» فاز البلجيكي جاك لوك، بينما في «فردي الشابات» فازت الرومانية ايفا. وأشاد مدير البطولة والأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي بما قدمه عدد من اللاعبين الإماراتيين في البطولة، وقال في تصريح صحافي: «المكاسب المهمة للبطولة هي الفرص الفنية التي لاحت للاعبي الإمارات، وخوضهم لمباريات قوية أسهمت في تطورهم فنياً، ما يُعد مكسباً مهماً للمستقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news