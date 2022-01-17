الامارات | بني ياس ينجح في تحدي كلباء.. ويضرب موعداً مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ينجح في تحدي كلباء.. ويضرب موعداً مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز بني ياس على مستضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، أمس، في منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، وضرب موعداً مع فريق الوحدة في الدور نصف النهائي.

وعلى الرغم من أن المباراة أقيمت في أجواء ماطرة إلا أنها لم تتأثر بذلك وتفوق السماوي في أغلبية مجرياتها، وكاد سهيل النوبي أن يسجل أول الأهداف في الدقيقة الثانية، لولا أن تسديدته أبعدها حارس كلباء جمال عبدالله ببسالة، بينما سدد زميله الأرجنتيني خيمينيز كرة صاروخية من خارج الجزاء، مرت بجوار القائم «27».

وافتتح بني ياس تسجيل الأهداف عن طريق الصربي ساشا ايفكافيتش، بعد أن سدد برأسه كرة قوية «59».

وتقدم السماوي بالهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني خيمينيز بعد ضربة حرة مباشرة سددها في الدقيقة 68، وكاد سلطان عادل محمد أن يسجل من محاولات أتيحت له لولا براعة حارس بني ياس فهد الظنحاني، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس بهدفين نظيفين.

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