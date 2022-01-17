اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الأمم الإفريقية

الرأس الأخضر - الكاميرون 20:00

بوركينا فاسو - إثيوبيا 20:00

ميلان - سبيزيا 21:30

بولونيا - نابولي 21:30

فيورنتينا - جنوى 23:45

كأس الرابطة المصرية

الإسماعيلي - الأهلي 16:30

البنك الأهلي - سموحة 19:00

الجونة - المقاولون العرب 19:00

كأس السوبر الكويتي

العربي - الكويت 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا