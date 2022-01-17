غينيا الاستوائية تحقق كبرى المفاجآت في كأس أمم إفريقيا وتهزم الجزائر بهدف نظيف

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب غينيا الاستوائية كبرى المفاجآت، بالفوز على منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا بهدف نظيف، في المباراة التي قيمت مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ضربة ركنية من اللاعب إيستيبان أوبيانج في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ودخل منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مبولحي/ الدفاع: يوسف عطال، بنلعمري، عيسى ماندي، بن سبعيني/ الوسط: اسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، بن دبكة/ الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل فى بداية مشواره القاري بالنسخة الحالية سلبيا أمام سيرالون فى منافسات الجولة الأولى بطعم الخسارة، ليتذوق طعم الخسارة.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الجزائر المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد سيراليون الثالث برصيد نقطتين.