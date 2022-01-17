شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يختار 22 لاعبا فى قائمة المقاولون العرب لمواجهة الجونة.. وغيابات بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

ويلتقي المقاولون العرب مع الجونة، في الخامسة مساء غد الاثنين، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كاس الرابطة.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حسن شاهين ، أحمد عربي، سيحة، وأحمد زيزو ، محمد سمير ، أحمد شيمي ، محمد هاني تريكة، أحمد أبو عجيلة، أحمد الكوهي، أحمد عادل ، عماد فتحي ، أحمد كابوريا ، عبدالرحمن خالد جبنة ، وامادو انياص، وأحمد مجدي ، وأحمد داوودا ، وعبدالله ياسين وحسن الشامي وفضل فكري ومحمد حمدي زكي ولويس إدوارد وعمر بسام.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة وهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم وجون اوكلى ومحمد مجلي وفادي نجاح بينما عاد الثلاثي لويس إدوارد ومحمد حمدي زكي وعمر بسام للتدريبات.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.