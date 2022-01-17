شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 16 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الأحد 16 / 1 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض للتعاون السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور مقابل مليون دولار

رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

مصطفى فتحي: الزمالك بيتي.. ولن ألعب في مصر لغيره

أكد مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتقل حديثاً إلى نادي التعاون السعودي، أنه سيعود للقلعة البيضاء في الفترة القادمة، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

"كارتيرون" يستفسر عن حالة مصابي الزمالك قبل مواجهة فاركو

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي في نهاية تدريب اليوم الأحد.

"سلة الزمالك" يعلن قائمته المشاركة فى مونديال الأندية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك القائمة المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى تقام فى مصر. حيث يلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى نصف نهائى البطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 11 فبراير المقبل فى السابعة مساءً.

تأهيل طارق حامد والسعيد وفقرة ترفيهية فى مران الزمالك

أدى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد. كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات ترفيهية، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات ترفيهية.

كارتيرون يحدد مصير شيكابالا أمام فاركو

يحدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مصير محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق من المشاركة مع الفريق أمام فاركو من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.