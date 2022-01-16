أخبار الأهلى اليوم الأحد 16 / 1 / 2022

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي فى كأس الرابطة استمرار موسيماني المدير الفني للأهلي فى سياسة الاستعانة بالعناصر الشابة ومنحهم الفرصة فى بطولة كأس الرابطة.

وأعلن بتسو موسيماني قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة، وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبد الجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

تسببت إصابة بدر بانون الأخيرة مع منتخب المغرب ببطولة الأمم الأفريقية فى إعادة تفكير الأهلي فى ضم مدافع جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.

الأهلي كان قد أغلق ملف ضم مدافع جديد فى يناير الحالي ولكن بعد إصابة بدر بانون واحتمالية غيابه ما يقرب من شهر ونصف، وربما تزيد مدة الغياب أكثر من ذلك بسبب تداعيات إصابة الدولي المغربي من إصابة فيروس كورونا، بدأ الأهلي يُفكر فى تدعيم الدفاع.