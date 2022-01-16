شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الإثنين لكأس الرابطة.. الصباحى لمباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد الإثنين لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث وقع الاختيار على محمد الصباحى لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى.

وجاء الحكام كالتالى:



الأهلى والإسماعيلى

الأهلى × الإسماعيلى

البنك الأهلى × سموحة



البنك الأهلى وسموحة

الجونة × المقاولون العرب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.



الجونة والمقاولون

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم :

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبد الجواد عبد الرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وبذلك تشهد القائمة استمرار غياب كل من: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد عبد القادر وعلى لطفي، وانضم إليهم محمد هانى وصلاح محسن الذي شارك في لقاء الجونة الأخير، فيما شهدت القائمة تواجد عمار حمدى الذى غاب عن لقاء الجونة.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.