شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: حسام عاشور تحامل على نفسه.. والثقة الزائدة سبب التعادل مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أن فريقه كان يستحق الفوز على المصرى البورسعيدى، لولا تهاون بعض اللاعبين والثقة الزائدة التى أدت إلى خروج المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وتعادل الاتحاد السكندري مع المصري بهدفين لكل فريق في ثاني جولات بطولة كأس الرابطة.

وقال مدير الكرة، في تصريحات صحفية، إن حسام عاشور لم يخض أى مباراة ودية لتجهيزه، وأصر على المشاركة وتحامل على نفسه، لكن إدراك المصرى للتعادل ساهم فى توتر الأجواء ودخول اللاعبين فى التحامات قوية دفعت الجهاز الفنى لاستبداله للحفاظ عليه، خاصة أنه لاعب كبير، ويعد من الركائز الأساسية بالفريق.

وتحدث إبراهيم حسن عن إصابة كريم الديب في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب عائد من إصابة العضلة الأمامية، الأمر الذى أدى إلى دخول اللاعب فى نوبة بكاء أثناء تبديله لابتعاده عن الملاعب مرة أخرى.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن خالد الغندور تعرّض للإصابة، واشتكى من بعض الآلام، الأمر الذى جعل حسام حسن يقوم بتبديله خوفا من تفاقم إصابته.