شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أرسنال: أتمنى تتويج صلاح بجائزة "ذا بيست" في حفل الفيفا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجم الكرة الفرنسية وفريق آرسنال الإنجليزي السابق روبير بيريز، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2021، خلال حفل جائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن روبرت ليفاندوفيسكي وميسي يستحقون أيضاً الفوز بجائزة أفضل الأفضل.

وقال بيريز، في تصريحات خاصة عبر زووم ببرنامج السادسة بقناة النادي الأهلي: "ميسي لاعب رائع، لكنه لم يستحق الفوز بجائزة البالون دور، وليفاندوفيسكي كان الأحق".

وأضاف نجم "الجانرز": "أرتيتا مدرب ذكي وقادر على صنع الفارق مع فريق آرسنال، لكن السيتي وليفربول وتشيلسي هم الأفضل في البريميرليج خلال الفترة الحالية".

وتابع: باريس سان جيرمان يمتلك أفضل اللاعبين حاليا وهدفه الرئيسي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، مشيرا إلى أن "كيليان مبابي حلمه الكبير منذ الصغر الانضمام لفريق ريال مدريد وأنه مع هذا القرار وله الحق في ذلك".

واستطرد: "الفترة التي كنت اتواجد بها في الملاعب شهدت لاعبين مميزين فنيا لكن الوقت الحالي اصبحت الكرة تعتمد على الجوانب البدنية أكثر من الفنية".

وأردف: "منتخب فرنسا قادر بما يمتلك من لاعبين مميزين على الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي حينما يشارك في مونديال 2022".

واختتم حديثه بأنه سعيد جدا بالظهور على شاشة تليفزيون مصري مثل قناة النادي الأهلي.