ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج نادي ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وافتتح لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أهداف اللقاء في الدقيقة 38 من عمر المباراة، وعزز كريم بنزيما تقدم النادي الملكي في الدقيقة 52 من أحداث اللقاء.

وكان ريال مدريد تأهل إلى النهائي بالفوز على برشلونة بنتيجة (3-2)، بينما وصل بلباو للمباراة النهائية بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-1).

وتوج النادي الملكي ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 12 في تاريخه.

تفاصيل المباراة

أحرز لوكا مودريتش الهدف الأول في المباراة عن طريق هجمة سريعة، حيث انطلق رودريجو سيلفا بالكرة على الجانب الأيمن ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لمودريتش على حدود منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنادي الملكي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما سدد كريم بنزيما الكرة من على حدود منطقة الجزاء لترتطم في جسد ييراي ألفاريز، ليطالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على اللاعب.

ونجح كريم بنزيما من تحويل ركلة الجزاء إلى داخل الشباك، بعد أن سدد الكرة قوية على يمين أوناي سيمون حارس بلباو.

وحصل نادي أتلتيك بلباو على ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بداعي وجود لمسة يد على إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ميليتاو عقب لمسه للكرة بيده داخل منقطة الجزاء، ليكمل ريال مدريد الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

ونجح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، من التصدي لركلة جزاء سددها راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بلباو.