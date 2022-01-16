ماذا قال مصطفى فتحي بعد رحيله عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

صرح مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك، أنه سيعود مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، مشددًا أنه لن يلعب في مصر سوى لفريق الزمالك.

وأضاف المنتقل حديثًا لفريق التعاون السعودي، مساء الأحد، "الزمالك بيتي، وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى".

وعن وضع نادي الزمالك بند في عقده مع التعاون يفيد بأنه في حال عودته لمصر ستكون من بوابة نادي الزمالك، علّق :"الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن بصورة رسمية موافقته على رحيل مصطفى فتحي لصفوف التعاون السعودي مقابل الحصول على مليون دولار.

وحدد مرتضى شرطان لإتمام البيع، الأول الحصول على قيمة المبلغ على دفعة واحدة، بجانب وضع شرط في حال عودة اللاعب لمصر لن يلعب سوى للزمالك.

وسبق وأن خاض صاحب الـ27 عامًا تجربة في الملاعب السعودية من خلال فريق التعاون أيضًا عندنا لعب له في موسم (2017 - 2018).