غينيا الإستوائية تهزم الجزائر وتدفع حامل اللقب لمواجهة المجهول في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب غينيا الإستوائية مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على حامل اللقب منتخب الجزائر بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وسجل استيبان اوبيانج يسجل الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 71، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة مباشرة في شباك منتخب الجزائر.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب غينيا الاستوائية على أول 3 نقاط له في البطول، ليحتل المركز الثاني خلف كوت ديفوار صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

"رايس مبولحي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي، رياض محرز، بغداد بونجاح".

وكان منتخب الجزائر قد سقط في فخ التعادل أمام سيراليون في المباراة الأولى، ويسعى لتسجيل أول فوز له في البطولة.

ويملك منتخب الجزائر نقطة واحدة في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، خلف كوت ديفوار المتصدر بـ 4 نقاط وسيراليون ي المركز الثاني بنقطتين.

أحداث المباراة

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة لبغداد بونجاح، أعقبه بطاقة ثانية لزميله رامي بنسبعيني في الدقيقة 8.

وشهدت الدقيقة 19، هجمة لغينيا الاستوائية وتسديدة أرضية كادت أن تكون هدف أول لكن حارس الجزائر مبولحي يتصدى للكرة لكن الحكم المساعد يرفع رايته معلنا تسلل على لاعب غينيا الاستوائية.

وأحرز بغداد بونجاح هدفا للجزائر في الدقيقة 2 مستغلا كرة مرتدة من الحارس، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحاول لاعب غينيا الإسوائية مباغتة الجزائر، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة في اتجاه المرمى لكن الحارس رايس مبولحي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عيسى ماندي في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وقرر جمال بلماضي إجراء تبديل اضطرري في الدقيقة 53 بدخول مهدي تاهرات بدلا من جمال بلعمري الذي لم يتمكن من استكمال المباراة.

وكاد يسجل يوسف بلايلي هدا محققا لمنتخب الجزائر في الدقيقة 57 مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لكن مدافع غينيا الاستوائية اخرج الكرة قبل عبورها خط المرمى.

وسجل استيبان اوبيانج يسجل الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 71، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة مباشرة في شباك منتخب الجزائر.

وقرر مدرب الجزائر جمال بلعمري الدفع باللاعب ياسين براهيمي في الدقيقة 73 بدلا من سفيان بن دبكة.

وسجل يوسف بلايلي هدفا للجزائر في الدقيقة83، لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.