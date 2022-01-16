"انت مش كهربا".. مرتضى يعلن رحيل لاعبه للاحتراف رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقته على رحيل لاعب الفريق مصطفى فتحي إلى صفوف التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك من خلال فيديو نشر على "يوتيوب"، أن نادي التعاون قدّم عرضًا بقيمة 250 ألف دولار إلا أن العرض تم رفضه لقيمة اللاعب.

وكشف مرتضى منصور، قيمة الصفقة النهائية، أن نادي التعاون أرسل خطابًا رسميًا يعرض من خلاله دفع قيمة مليون دولار قيمة العقد المتبقي للاعب.

وأشار مرتضى منصور، إلى أنه يرفض الحصول على قيمة بيع مصطفى فتحي على دفعتين حيث يريد الحصول على المقابل المادي مرة واحدة.

وحدد مرتضى منصور، شرطًا بخلاف طريقة دفع المبلغ وهو أنه سيتم وضع بند في عقد اللاعب عندما يعود إلى مصر إلا من بوابة نادي الزمالك فقط، قائلاً :"انت مش كهربا".

وكان صاحب الـ27 عامًا، لعب في صفوف التعاون في فترة سابقة وتحديدًا في موسم (2017 - 2018).

عقد مصطفى فتحي كان من المفترض أن ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي إلا أن اللاعب كان لديه رغبة في خوض الاحتراف الخارجي بحسب ما أعلن عنه مع مرتضى منصور.

وخاض مصطفى فتحي 8 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي ليسجل أربعة أهداف ويصنع هدفًا حاسمًا.