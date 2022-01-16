كهربا يصنع هدف تقدم هاتاي سبور على جالاتا سراي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استطاع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، أن يصنع هدف تقدم فريقه هاتاي سبور على فريق جالاتا سراي.

ويستضيف فريق هاتاي سبور مساء اليوم الأحد، نظيره جالاتا سراي، ضمن الجولة 21 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة، مشاركة "كهربا" كبديل في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وبعد دخوله بـ3 دقائق فقط، تمكن "كهربا" من صناعة هدف فريقه الثالث، ليتقدم هاتاي سبور على جالاتا سراي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومرر "كهربا" كرة طولية إلى زميله سابا لوبزهانيدزي، الذي انطلق نحو منطقة جزاء جالاتا سراي، وأطلق تسديدة محرزاً الهدف الثالث لهاتاي سبور في اللقاء.