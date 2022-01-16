الامارات | الشارقة يفوز على شباب الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفوز على شباب الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الشارقة إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم عقب فوزه على شباب الأهلي دبي 4 / 2 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكما لركلات الترجيح التي حسمت تأهل فريق الشارقة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الشارقة في الدور قبل النهائي مع الوصل، الذي تغلب على العين 2 / 1.

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