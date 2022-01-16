كورنادو يعود أمام أبها وهنريكي مستمر

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وتغيب كورنادو عن مباراة الاتحاد الماضية أمام الرائد (2/ 1 للاتحاد) بالجولة الـ17 نتيجة تعرضه للإصابة في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الـ16، حيث عانى اللاعب من تمدد في الرباط الجانبي أجبره على التزام الراحة ثم البدء في العلاج الطبيعي بعيادة النادي وتنفيذ برنامج تقوية للعضلات بشكل تدريجي حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.
كما سيغيب اللاعب عن مواجهة الفيصلي في الجولة المقبلة على أن يعود في مباراة أبها حسب رؤية الجهاز الفني، تمهيدا لتجهيزه أكثر لمواجهة النصر في الجولة العشرين.
من جهة أخرى يعاود الفريق الأول اليوم تدريباته بمران استرجاعي بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين كمكافأة لهم عقب الفوز على الرائد في الجولة الماضية.
وعلى صعيد متصل توصلت إدارة الاتحاد إلى قرار نهائي يقضي باستمرار المحترف البرازيلي برونو هنريكي نظير المستويات الفنية التي قدمها في اللقاءات الماضية كعنصر أساسي في مركز المحور بجانب قائد الفريق كريم الأحمدي، كما أن نية عبدالإله المالكي في الرحيل قادت النادي إلى التمسك بهنريكي.
هنريكي يفرض نفسه
- حصل على أفضل لاعب في مباراتين متتاليتين
- أفضل لاعب في مباراة الرائد بتقييم 7.9 من 10
- أفضل لاعب في مباراة الفيحاء بتقييم 9.1 من 10
- في آخر 5 لقاءات للاتحاد سجل هدفا وصنع 4 أهداف و12 فرصة
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