صلاح ينتظر إنصاف جائزة «الأفضل»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم اليوم صوب مدينة زيورخ السويسرية لمتابعة ساعة التتويج لأفضل نجوم وإنجازات اللعبة في عام 2021.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ اليوم حفل توزيع جوائز «الأفضل» في استفتاء الفيفا لعام 2021 الذي شهد العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم رغم استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وتستحوذ جائزة أفضل لاعب على معظم الاهتمام في هذا الحفل، حيث يراود الحلم 3 من أفضل نجوم اللعبة خلال عام 2021 لنيل هذه الجائزة.

وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات، يخوض النجم المصري محمد صلاح هذه التجربة ببلوغه القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، حيث يتنافس على مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توج بالجائزة في نسختها الماضية.

ويتطلع صلاح، الذي حل ثالثا في 2018، إلى أن يحالفه الحظ هذه المرة ويتوج بجائزة أفضل لاعب في استفتاء الفيفا ليكون ثاني لاعب فقط من خارج قارتي أوروبا وأمريكا ينال هذا الشرف، حيث كان الليبيري جورج ويا هو الوحيد الذي كسر احتكار القارتين للجائزة وذلك في 1995.

وفي المقابل، يحلم نجم كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى التفوق مجددا على منافسيه وخطف الجائزة، بعدما توج بها للمرة الأولى في مسيرته الرياضية وذلك في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما يراود الأمل ميسي في تعزيز الرقم القياسي الذي يحمله في عدد مرات الفوز بالجائزة علما بأن آماله سترتكز بشكل كبير على إنجاز وحيد في 2021 وهو الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وفاز ميسي بالجائزة 6 مرات سابقة (رقم قياسي) كانت أولها في 2009 وأحدثها في 2019 .

وكان ميسي ورونالدو احتكرا الجائزة على مدار سنوات طويلة منذ 2008 وحتى عام 2019 باستثناء فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في 2018 بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده.

جوائز تعلن اليوم:







أفضل لاعب



أفضل لاعبة



أفضل مدرب



أفضل مدرب كرة نسائية



أفضل حارس مرمى



أفضل حارسة مرمى



التشكيلة المثالية (رجال)



التشكيلة المثالية (سيدات)



اللعب النظيف



جائزة بوشكاش لأفضل هدف



جائزة أفضل تشجيع



متنافسات على أفضل لاعبة:

- الإسبانية جينيفر هيرموسو (برشلونة)

- الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة)

- الأسترالية سان كير (تشيلسي)

ينافسون على أفضل مدرب:

الإسباني جوارديولا (مانشستر سيتي) الألماني توماس توخيل (تشيلسي)

الإيطالي روبرتو مانشيني (المنتخب الإيطالي)

متنافسون على أفضل حارس:

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقا، باريس سان جيرمان حاليا).

جائزة «بوشكاش» لأفضل هدف:

الأرجنتيني إيريك لاميلا (هدفه مع أرسنال في توتنهام).

التشيكي باتريك تشيك (هدفه للمنتخب التشيكي في أسكتلندا بيورو 2020).

الإيراني مهدي طارمي (هدفه لصالح تشيلسي في بورتو بأبطال أوروبا).