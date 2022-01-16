شكرا لقرائتكم خبر منتخبات اليد تصل الشرقية استعدادا للآسيوية الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2023 «بولندا - السويد»، بالتوافد إلى السعودية؛ استعدادا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المنطقة الشرقية، وتنطلق منافساتها غدا، وتستمر حتى 31 يناير الحالي بمشاركة 16 منتخبا.

وكان منتخبا الكويت والعراق أول الواصلين ثم لحق بهما منتخبا الإمارات وهونغ كونغ، ثم منتخبا قطر وكوريا الجنوبية.

ومن المتوقع وصول بقية المنتخبات المشاركة وهي: عمان، سنغافورة، الأردن، إيران، فيتنام، أستراليا، البحرين، ابتداء من فجر اليوم، فيما سيكون منتخب الهند آخر الواصلين في ساعة متأخرة.

وتخضع جميع المنتخبات المشاركة إلى فحص كورونا المستجد فور وصولها، والعمل بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

يشار إلى أن تدريبات المنتخبات المشاركة موزعة على صالات أندية النهضة والاتفاق والخليج، إضافة إلى صالتي وزارة الرياضة بالدمام، وصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف اللتين ستحتضنان منافسات البطولة.