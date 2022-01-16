شكرا لقرائتكم خبر غياب إيغالو عن التهديف.. كسر خاطر أم مشكلة فريق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنازل مهاجم فريق الشباب، النيجيري أوديون إيغالو عن صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن صام عن التهديف في الجولتين الماضيتين، وتحديدا في مباراتي فريقه أمام أبها والاتفاق، ليخسر فريقه الشباب 4 نقاط مهمة بعد أن خرج متعادلا في المباراتين.

ويأتي ذلك تزامنا مع حرمان اللاعب من قبل ناديه من المشاركة مع منتخب بلاده نيجيريا في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ويعود آخر هدف سجله أوديون إلى مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الـ 15 عندما سجل هدفا ثمينا كفل لفريقه الخروج فائزا 4/ 3.

تأثر أم سوء طالع؟

وربط البعض صيام إيغالو عن التهديف في المباراتين الماضيتين والتنازال عن صدارة الهدافين لصالح لاعب النصر أندرسون تاليسكا، إلى تأثره بالغياب عن المشاركة في العرس الأفريقي الأضخم، فيما أعاده آخرون إلى سوء الطالع.

وكانت إدارة ناي الشباب تمسكت بعدم السماح للاعب بالذهاب إلى الكاميرون بحجة تأخر الاتحاد النيجيري في طلب ضم اللاعب للمنتخب، وتطبيقا للائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا التي تنص على أن الاتحاد المحلي يجب أن يخطر اللاعب وناديه كتابيا باستدعائه قبل 15 يوما من انطلاق البطولة، وهو الأمر الذي لم يقم به الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ويشارك من الفرق السعودية في أمم أفريقيا الحالية، 10 لاعبين بواقع 9 لاعبين من دوري المحترفين ولاعب واحد من دوري الدرجة الأولى.

مشكلة فريق وليس إيغالو

وعن تأثر اللاعب بقرار حرمانه من أمم أفريقيا نفسيا من عدمها، قال المدرب الوطني والمحلل عبدالعزيز الخالد «إدارة الشباب محقة في قرارها نتيجة الدعوة المتأخرة التي تلقاها النادي من الاتحاد النيجيري لضم اللاعب».

وأضاف «من وجهة نظر فنية وشخصية، أعتقد أن غياب إيغالو عن التسجيل في المباراتين الماضيتين يعود إلى المستوى الفني لفريق الشباب بشكل عام وليس لقرار حرمانه من أمم أفريقيا وتأثر اللاعب نفسيا بهذا القرار، فالشباب في الجولتين الماضيتين تبدل عطاؤه الذي كان عليه في الجولات الماضية ولم يكن بذات المستوى حتى أصبح ينافس على الصدارة، فالمدير الفني بريكليس شاموسكا، لدية أخطاء فنية تراكمت رغم أن الفريق يضم 16 عنصرا بارزا لهم تأثيرهم في الدوري بشكل عام وعلى رأسهم إيفر بانيجا، إلى جانب وفرة اللاعبين المحليين كعبد الله الزروي وفواز القرني الذي شكل علامة فارقة بالفريق بدليل وجود تركي العمار على قائمة البدلاء وإعارة جمال باجندوح لفريق الطائي».

أفارقة الدوري السعودي بأمم أفريقيا

