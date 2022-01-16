اخبار الرياضه

أمير الشرقية يستقبل بطل الدوري النسائي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يستقبل بطل الدوري النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بالإمارة أمس، فريق «المملكة» النسائي؛ بمناسبة فوزه ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنأ أمير المنطقة لاعبات الفريق بتحقيق البطولة، مؤكدا أن النسائية في المملكة شهدت تطورا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات، مؤكدا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.

فيما نوهت قائدة الفريق منيرة الحمدان، بدعم أمير الشرقية الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يستقبل بطل الدوري النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا