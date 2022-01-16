ورقة مخالصة تفصل الاتفاق عن يونس

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وأكدت مصادر للصحيفة أن اللاعب يتواجد حاليا بالدمام في انتظار الحصول على المخالصة من النادي الإيطالي بعد أن أبدى رغبة بخوض تجربة في الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتفاق.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل مواجهة الاتفاق أمام أبها الخميس المقبل ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على ذات الصعيد فضل المدرب الصربي فلادان ميليوفتش الاستغناء عن المحترف البرازيلي اليريك دي سوزا والإبقاء على المهاجم المغربي وليد أزارو على الرغم من الجدل والانقسام وسط إدارة النادي حول الاستغناء عن الأخير والاستفادة من وجود الأسترالي روبن كوايسون للزج به في مركز رأس الحربة، إلا أن فلادان أصر على إبعاد سوزا باعتبار أن التعاقد مع الألماني أمين يونس سيخدم الفريق في مركز صناعة اللعب.
وكان أمين يونس قريبا من الانتقال لنادي الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأحد الخيارات المهمة التي عملت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان على ضمها للفريق، إلا أن قضية عقد اللاعب البرازيلي سيبا أدى لتأخر اتمام الصفقة.
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