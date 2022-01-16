الزمالك يوافق على رحيل مصطفى فتحي إلى السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك موافقته على رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مصطفى فتحي، إلى صفوف نادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في فيديو نُشر عبر موقع "يوتيوب"، إن نادي التعاون قدّم عرضًا بقيمة 250 ألف دولار إلا أن العرض تم رفضه لقيمة اللاعب.

وكشف منصور عن قيمة الصفقة النهائية، قائلاً إن نادي التعاون أرسل خطابًا رسميًا يعرض من خلاله دفع قيمة مليون دولار قيمة العقد المتبقي للاعب.

ولفت رئيس نادي الزمالك إلى أنه يرفض الحصول على قيمة بيع مصطفى فتحي على دفعتين حيث يريد الحصول على المقابل المادي مرة واحدة.

كما حدد مرتضى منصور شرطًا بخلاف طريقة دفع المبلغ وهو أنه سيتم وضع بند في عقد اللاعب عندما يعود إلى مصر إلا من بوابة نادي الزمالك فقط، قائلاً :"انت مش كهربا".

يشار إلى أن مصطفى فتحي (27 عاماً) سبق وأن لعب في صفوف نادي التعاون في فترة سابقة وتحديدًا في موسم (2017 - 2018).

وكان من المفتروض أن ينتهي عقد مصطفى فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي إلا أن اللاعب كان لديه رغبة في خوض الاحتراف الخارجي بحسب ما أعلن عنه مع مرتضى منصور.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي خاض 8 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي ليسجل أربعة أهداف ويصنع هدفًا حاسمًا.