شاهد منتخب مصر يغادر جارو متجها إلى ياوندى استعدادا لمواجهة السودان بأمم إفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - غادر منتخب مصر مدينة جارو، متجها إلى ياوندى، استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

ويلتقى الفراعنة مع السودان الأربعاء المقبل، بختام دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الرابعة، من بطولة أفريقيا.

وفي المطار انشغل عدد كبير من اللاعبين بالهاتف المحمول، على رأسهم: محمد صلاح، محمد الننى، محمود علاء، ضياء السيد، في المقابل انشغل وائل جمعة مدير المنتخب بإنهاء إجراءات المغادرة من المطار.

ومن المقرر أن يكتفى الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة، على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

ويتحدد اليوم الموقف الطبي لمحمود حمدي "الونش"، في ضوء الأشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي، ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.