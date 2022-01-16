شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم الديب فى العضلة الخلفية.. والأشعة تحدد مدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض كريم الديب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، للإصابة خلال مباراة زعيم الثغر والمصرى البورسعيدى التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

وخرج الديب باكيا من مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى وسيجرى اللاعب إشاعة للإطمئنان على حجم إصابته وتحديد مدة غيابه عن مباريات سيد البلد في الفترة القادمة.

تعادل المصرى والاتحاد السكندرى 2/2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع بها رصيد زعيم الثغر إلى 4 نقاط في المركز الثانى للمجموعة، بينما يحصد أبناء بورسعيد أولى النقاط.

تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من خالد الغندور في منتصف الشوط الأول، بعدها بسبع دقائق ينجح محمد عبد اللطيف جريندو، صانع ألعاب المصرى، في صناعة ضربة جزاء لفريقه ويتصدى لها ويحرزها محرزًا هدف التعادل لفريقه.

وفى الشوط الثانى نجح الأنجولى مابولو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد من رأسية متقنة، بعدها بدقائق يحرز البديل عمرو مرعى هدف التعادل للمصرى.