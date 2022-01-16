شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من السولية بعد أسيست محمد صلاح أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عمرو السولية، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني، على توثيق كواليس لمسته الأخيرة التى أحرز منها النجم المصري محمد صلاح هدف فوز المنتخب أمام غينيا بيساو مساء أمس فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

واكتفى السولية بكتابة "الحمد لله"، على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وسرعان ما جذب البوست عددا كبيرا من التعليقات للإشادة بالأسيست الذى سجل به الفرعون المصري هدف فوز المنتخب.

وتغنى حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، بعمر كمال عبد الواحد وعمرو السولية لاعبى المنتخب الوطني، وقال حازم إمام عبر برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمر كمال عبد الواحد كان من أهم اللاعبين بالأمس، دفاعياً وهجومياً، واللاعبون وضعوا ثقتهم فى عمر خلال الهجمات، الأداء كان جيداً فى الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف متحدثاً عن عمر مرموش، "عمر مرموش لديه لمسه زيادة، وليس بالضرورة أن "ترقص" فى كل كرة، دائماً تقطع منه الكرة فى الهجمات، هو لاعب جيد ومضغوط ويرغب فى إثبات نفسه.

وتابع الثعلب الصغير، "لا أريد أن نصدر إحباطاً للجماهير دائماً عن المنتخب والاستهزاء بالمدرب والتقليل من قدراته، هذا ليس نقداً ولكن هجوم، أيمن أشرف راجل والسولية عالمى والننى لديه الأفضل وكذلك عبد الله السعيد ومصطفى محمد، ولم أؤيد استبدال مصطفى".