شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف رقم "دونجا" الجديد مع الإسماعيلى.. وجان موريل يرتدى 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تغيير أرقام قمصان الثنائى محمود عبد العاطى دونجا ومحمد نصر لاعبى الفريق، ليرتدى محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط بالقميص رقم 14 بدلا من رقم 6 ، بينما يحمل محمد نصر قلب الدفاع الشاب القميص رقم 6 بدلا من رقم 45، وفى المقابل يرتدى الوافد الجديد الإيفوارى جان موريل القميص الذى يحمل رقم 16.

وكانت البطاقة الدولية للاعب القادم من البيلاروسي، صاحب الـ 25 عامًا، حيث بات جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق فى مباراته المقبلة، وذلك حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

ويخوض الفريق مواجهة مرتقبة غدا الإثنين أمام الأهلي على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ثاني جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة