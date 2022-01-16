شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع الاتحاد السكندرى 2/2 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصرى والاتحاد السكندرى 2/2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع بها رصيد زعيم الثغر إلى 4 نقاط في المركز الثانى للمجموعة، بينما يحصد أبناء بورسعيد أولى النقاط.

تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من خالد الغندور في منتصف الشوط الأول، بعدها بسبع دقائق ينجح محمد عبد اللطيف جريندو صانع ألعاب المصرى في صناعة ضربة جزاء لفريقه ويتصدى لها ويحرزها محرزًا هدف التعادل لفريقه.

وفى الشوط الثانى نجح الأنجولى مابولو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد من رأسية متقنة، بعدها بدقائق يحرز البديل عمرو مرعى هدف التعادل للمصرى.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين سيطر عليها لاعبو الإتحاد تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى ، وتألق بشكل ملحوظ خالد الغندور وهشام صلاح وكريم الديب ثلاثى المصرى ، بينما حاول جريندو وأوستن أموتو ثنائى المصرى شن بعض الهجمات المرتدة على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الإتحاد .

وفى الشوط الثانى واصل الفريقان الهجوم بغية تحقيق إحراز هدف السبق وبالفعل نجح الإتحاد من إحراز الهدف الثانى من رأسية مابولو ، بعدها يضغط لاعبو المصرى وينجح عمرو مرعى من إحراز الهدف الثانى .

بعدها يجرى الجهازين الفنيين عدة تغييرات هجومية من أجل خطف هدف الفوز دون جدوى ، حتى اطلق عبد العزيز السيد حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما بين الفريقين .