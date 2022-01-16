شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتقدم على المقاصة بهدف أوفا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة ايستر كومباني أمام المقاصة بتقدم الأول بهدف نظيف فى المباراة التى تجمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وأحرز أحمد أمين أوفا لاعب إيسترن كومباني هدف التقدم لفريقه مستغلا خطأ واضحا من دفاع المقاصة.

ويتطلع تامر مصطفى، المدير الفني لمصر المقاصة، لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري، لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة لاسيما بعد الفوز العريض في الجولة الأولى للمسابقة على المصرى البورسعيدى مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي.

ويسعى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة