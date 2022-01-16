شكرا لقرائتكم خبر عن منعم يتقدم للمقاصة 2 / 1 فى مرمى إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد منعم لاعب المقاصة هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 80 من عمر مباراته ضد ايسترن كومباني التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة .

أحمد أمين أوفا لاعب ايسترن كومباني أحرز هدف التقدم لفريقه مستغلا خطأ واضحا من دفاع المقاصة. وشهدت الدقيقة 53 طرد سعيد الونش لاعب وسط المقاصة بسبب الخشونة مع محمد نعمان صالح لاعب ايسترن كومباني، لاسيما وأنه سبق وحصل على إنذار من قبل.

وأحرز المقاصة هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق محمد محسن ليلة، والذي استقبل عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق زميله حسام عبد الواحد وأهداها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني.

وسجل أحمد منعم هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 80 بعد استقبال كرة ثابتة من حسام عبد الواحد ولعبها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني.

كان المقاصة قد فاز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما خسر ايسترن كومباني من فيوتشر بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.