شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المريخ السودانى غدًا وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا، الاثنين، فى إطار التحضير لاستكمال منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز نادى المريخ السوداني فى الرابعة عصر غد الاثنين باستاد الدفاع الجوي فى لقاء ودى. ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري الخميس المقبل باستاد برج العرب فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.

المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، والمقاصة.