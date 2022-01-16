"سلة الزمالك" يعلن قائمته المشاركة فى مونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك القائمة المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى تقام فى مصر. حيث يلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى نصف نهائى البطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 11 فبراير المقبل فى السابعة مساءً.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

آدهم عصام - أحمد حاتم - عمر عبادة - عمر هشام - إسلام سالم - إدجار سوسا - أحمد عزب - معاذ أيمن - أنس أسامة - مصطفي مكاوي - حازم المشد - أحمد ياسر- أحمد أسامة - توني روتين - ديواريك سبنسر - إيك ديوجو.

ومن المقرر أن يصل الأمريكى ويليام فويت، مدرب فريق سلة الزمالك الجديد، إلى القاهرة غدًا الاثنين لتولى تدريب الفريق خلفا لليونانى فانجيليس أنجيلو، الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج فى مباريات دورى السوبر.

من جهته، أكد أحمد عادل، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المدرب الأمريكى كان من المقرر وصوله أمس الجمعة إلا أنه تأجل إلى بعد غد الاثنين، وبذلك لن يقود الفريق فى قمة الدورى المقرر لها الاثنين أيضا أمام الأهلى.

وأضاف عادل، أن ياسر عبد الوهاب وسمير جودة سيقودان الفريق فى مباراة الأهلى مؤقتا لحين تولى فويت تدريب الفريق.