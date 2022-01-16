شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد السكندرى تساند الفريق أمام المصرى فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الاتحاد السكندرى على مساندة فريقها أمام المصرى البورسعيدى في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابى 2 -2 بعد مرور 70 دقيقة.

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري فى منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى،رباعي خط الظهر: كريم العراقي، إسلام المزين، أحمد شوشة، أحمد شديد،خط الوسط: إيزي إيميكا، مصطفى سلطان، فريد شوقي، محمد جريندو، محمد عنتر،وفي الهجوم أوستين أموتو.

وعلى دكة البدلاء: أحمد مسعود، اسلام صلاح، عمرو موسى، حسين رجب، حجاج عويس، عمرو مرعي، أحمد الشيخ، حسن علي، اسلام أبو سليمة.

كما أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:محمد عبد المنصف، محمد عبد السلام، صبري رحيل، هشام صلاح، كريستوفر موبولو، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مروان عطية، بنجامين بواتنج، وعبد الله نصيب.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة.