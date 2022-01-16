شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تزين قائمة سموحة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الغد أمام البنك الأهلى فى ثانى لقاءات بطولة كأس الرابطة.

وخسر سموحة فى أولى مبارياته أمام الإسماعيلى على ملعبه بالإسكندرية بهدف دون مقابل، وظهرت صفقات سموحة الجديدة بالثنائى النيجرى ضمن القائمة التى ضمت كلا من:

حراسة المرمى : عمر صلاح و محمد اشرف

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد بيكهام وأحمد عيد و خالد عبد الفتاح وأحمد جمال ومحمد شكرى

خط الوسط أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد كناريا و محمد عبد العاطى و مصطفى الخواجه وحسين فيصل.

خط الهجوم عبد الكبير الوادى و صديق اوجولا وأبو بكر ليادى النيجيرى و جيروم فليب و محمد نادى ومحمد سعيد

وعاد إلى قائمة الفريق أيضا الثنائى حسين فيصل و محمود حليمو واللذان غابا للإصابة ، بينما يغبب عن المباراة مروان حمدى و الحارس الهانى سليمان