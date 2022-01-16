الجزيري يلحق بالمثلوثي ويسجل في شباك موريتانيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفًا لصالح منتخب "نسور قرطاج"، ضد منتخب موريتانيا في لقاء يأتي ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف الجزيري في الدقيقة 66 من زمن أحداث المباراة، بعد تمريرة رائعة من "القائد" وهبي الخزري، ليدون لاعب الزمالك هدف تونس الرابع في المباراة.

وكان حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، أحرز هدف تونس الأول في الدقيقة الرابعة، ليكون الهدف الأول لـ"نسور قرطاج" في مسابقة كأس أمم أفريقيا. (طالع تفاصيل الخبر من هنا)

ويسعى المنتخب التونسي لتعديل مساره في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب مالي في المباراة الأولى بهدف دون رد.

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