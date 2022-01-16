بالفيديو.. لاعب الزمالك يسجل هدفا رائعا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز حمزة المثلوثي لاعب المنتخب التونسي هدف الفريق الأول أمام موريتانيا خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

واستطاع المثلوثي الذي حصل على الكرة في الدقيقة الرابعة بالقرب من خط منطقة الجزاء أن يسدد كرة يمينية بشكل رائع تجاه القائم البعيد لتسكن الشباك.

وجاء الهدف ليكون الأول لتونس في البطولة بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام مالي بهدف نظيف.

ويلعب حمزة المثلوثي ضمن صفوف الزمالك منذ الموسم الماضي واستطاع أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا ضمن صفوف الفريق.