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تعرف على قائمة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الجهاز الفني لفريق سلة للزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها في القاهرة في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل.

وشهدت قائمة الزمالك إنضمامي 4 أجانب بالإضافة إلى محترف الفريق الحالي إدجار سوسا، ودعم الفريق الأبيض صفوفه ب4 لاعبين محترفين وهم التونسي عمر عباده والأمريكي توني روتين و إيك ديوجو الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والنيجيرية ويلعب في مركز السنتر، بالإضافة إلى الأمريكي ديواريك سبنسر الذي يلعب محترفا في صفوف المصرية للإتصالات.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

آدهم عصام – أحمد حاتم – عمر هشام – إسلام سالم – الأمريكي إدجار سوسا – أحمد عزب – معاذ أيمن – أنس أسامة – مصطفي مكاوي – حازم المشد – أحمد ياسر- أحمد أسامة – والمحترفين هم : توني روتين – ديواريك سبنسر – إيك ديوجو - عمر عبادة.

ويلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي للبطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم ١١ فبراير المقبل في تمام السابعة مساء.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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