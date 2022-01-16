ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أغلق باب التصويت منذ فترة طويلة ولكن أحدث إنجاز لروبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، في الدوري الألماني (بوندسليجا) يعد تذكيرا خفيا بأنه يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم التي سيعلن عن الفائز بها غدا الاثنين.

وسجل المهاجم البولندي ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على كولون 4 / صفر ليصبح اللاعب الثاني الذي يسجل 300 هدف في الدوري الألماني.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 369 مباراة مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ليحقق هذا الرقم، بينما حقق أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر هذا الرقم في 350 مباراة.

ويعد مولر هو هداف الدوري الألماني عبر التاريخ حيث سجل 365 هدفا في 427 مباراة خلال الفترة من 1965 إلى 1979. ولكن ليفاندوفسكي يقترب من هذا الرقم ورغم أنه يتبقى 65 هدفا لليفاندوفسكي إلا أنه قد يحطم هذا الرقم.

وقال ليفاندوفسكي أمس السبت "الأرقام مجنونة بالفعل. لم أفكر من قبل أنني سأسجل هذا العدد من الأهداف في البوندسليجا. مع القليل من الإدراك المتأخر، ربما يمكنني أن أفكر بها لوقت أطول، وأن أكون فخورا بها".

وانضم ليفاندوفسكي /33 عاما/ للدوري الألماني في 2010 لفريق دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونخ في 2014. ولديه عقد مع بايرن حتى 2023.

وتفوق ليفاندوفسكي على رقمي مولر من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد وفي عام ميلادي واحد حيث سجل 41 هدفا و43 هدفا على الترتيب، في العام الماضي، كما أنه سجل 23 هدفا حتى الآن في 19 مباراة هذا الموسم.

وظهرت بعض علامات التعجب عندما فاز نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية الشهر الماضي ويتواجد الثنائي مرة أخرى في القائمة المختصرة للجائزة التي سيمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) غدا الاثنين.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة العام الماضي، وفي ميونخ وبولندا سيشجعونه، حيث ذكروا أن كل أهدافه تساوي أكثر من تحقيق ميسي للقبه الدولي الأول في بطولة كوبا أمريكا.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ أمس السبت :" من المهم لكل لاعب كرة قدم أن يفوز بالجوائز والألقاب على الصعيدين الشخصي والجماعي مع الفريق. سأكون سعيدا للغاية إذا فاز، سيكون فوزا مستحقا".

ووفقا لمجلة "كيكر" سجل ليفاندوفسكي 82 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و39 هدفا في كأس ألمانيا، و74 هدفا للمنتخب البولندي.

وفي 66 مباراة متتالية بالدوري، وهو رقم قياسي، ساعد ليفاندوفسكي فريق بايرن ميونخ من خلال تسجيل الأهداف، وسجل بايرن 61 هدفا في 19 مباراة ويمكن للفريق أن يتفوق على رقمه التاريخي من حيث تسجيل الأهداف في موسم واحد عندما سجل 101 هدفا في موسم 1971 ./ 1972

كما أن المهاجم البولندي في طريقه لمعادلة رقم مولر، من حيث عدد مرات الحصول على لقب هداف الدوري، حيث حصل مولر على لقب الهداف سبع مرات، فيما حصل ليفاندوفسكي على لقب هداف الدوري الألماني للمرة الأولى مع دورتموند في 2013 / 2014 وبعد ذلك حصل على لقب الهداف خمس مرات مع بايرن ميونخ في آخر 6 مواسم.

وقال مانويل نوير قائد الفريق :"نحن سعداء وممتنون أنه يلعب معنا. إنه آلة داخل منطقة الجزاء، يسيطر على الكرة بشكل رائع وطريقته في إنهاء الهجمة مميزة".