ليفربول يرتقي للوصافة بفوزه الصريح على برنتفورد





صعد ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه الصريح على برنتفورد 3-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين، مستغلا خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي صفر-1 السبت.



ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة متخلفًا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي لكن الأول يملك مباراة مؤجلة.



وكان ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي مع أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة منتصف الأسبوع على الرغم من خوض الفريق اللندني 66 دقيقة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا.



بيد أن ليفربول لم يجد أي صعوبة في حصد النقاط الثلاث والمحافظة على أمله بإحراز اللقب في مواجهة فريق يمر بفترة انعدام وزن ولم يحقق أي فوز خارج ملعبه منذ مطلع تشرين الاول/أكتوبر الماضي.



تسيد أصحاب الارض مجريات اللعب وكاد مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا يفتتح التسجيل لكنه سدد كرة رأسية فوق العارضة قبل ان يسدد ظهيره الايمن ترنت الكسندر ارنولد كرة مرت خارج الخشبات الثلاث، قبل أن يتدخل الحارس الاسباني الفارو فرنانديس لانقاذ مرماه من هدف أكيد لقطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.



وبعد أن صمد الفريق اللندني معظم فترات الشوط الاول تلقت شباكه هدفًا أول برأسية للاعب الوسط البرازيلي فابينيو (44).



وبعد أن سدد جوتا في القائم (62) ثم أنقذ حارس مرمى برنتفورد تسديدته بعدها بخمس دقائق، حسم أوكسلايد تشامبيرلاين والبديل الياباني تاكومي مينامينو النتيجة في صالح ليفربول نهائيًا بهدفين في الدقيقتين 69 و77.



وفرض جاك هاريسون نفسه نجمًا لمباراة ليدز ضد مضيفه وست هام بتسجيله ثلاثية للأول ليخرج فائزا 3-2.



وجاءت أهداف هاريسون في الدقائق 10 و37 و60، في حين سجل جاريد بوين (34) والاسباني بابلو فرونالس هدفي وست هام.



وبهذه النتيجة زالت الضغوطات ولو مرحليًا عن مدرب ليدز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا لأن فريقه اقترب من المنطقة الدافئة بصعوده الى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.



في المقابل، فرط وست هام الخامس بالاقتراب من تشيلسي وتعزيز حظوظه بإمكانية احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وتجمد رصيده عند 37 نقطة مقابل 43 لتشيلسي.



وكان من المقرر إقامة مباراة دربي شمال لندن بين توتنهام وارسنال لكن رابطة الدوري قررت تأجليها لإصابة عدد كبير من لاعبي الثاني بفيروس كورونا بالاضافة الى إصابات بدنية عدة في صفوفه.

