الامارات | ليفربول يفوز بثلاثية ويتقدم للمركز الثاني في غياب محمد صلاح ومانيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز بثلاثية ويتقدم للمركز الثاني في غياب محمد صلاح ومانيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على برنتفورد بأهداف فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وتاكومي مينامينو في أنفيلد اليوم الأحد.

واجتاز فريق المدرب يورجن كلوب منافسه تشيلسي في الجدول وبات يتأخر بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن ليفربول يملك مباراة واحدة مؤجلة. وفاز سيتي 1-صفر على تشيلسي يوم السبت.

وافتقد ليفربول الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بسبب مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، وعانى في البداية أمام دفاع برنتفورد المتكتل، لكنه افتتح التسجيل قبل الاستراحة مباشرة عن طريق ركلة ركنية نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها فابينيو برأسه إلى هدف.

وحاول برنتفورد الصمود واستمرت النتيجة دون تغيير حتى الدقيقة 69 عندما قابل أوكسليد-تشامبرلين كرة عرضية من آندي روبرتسون وأضاف الهدف الثاني برأسه من مدى قريب.

واختتم البديل الياباني مينامينو الأهداف بعدما تبادل الكرة مع روبرتو فيرمينو بالقرب من مرمى الفريق الزائر.

وخاص ليفربول المباراة من دون عدد من لاعبيه المتواجدين في كأس الأمم الإفريقية وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

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