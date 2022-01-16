الامارات | تطور جديد.. تعرف إلى موقف محمد صلاح من حضور حفل أفضل لاعب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد.. تعرف إلى موقف محمد صلاح من حضور حفل أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، عن حفل جوائز الأفضل الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوم غد الأثنين، بسبب صعوبة سفره في ظل مشاركته مع المنتخب المصري حاليا بكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، وارتباط منتخب الفراعنة بمواجهة منتخب السودان يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

وأكد الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم أن محمد صلاح لن يسافر إلى حفل «ذا بيست» ولن تكون هناك طائرة خاصة لنقله من الكاميرون، ولذلك سيحضر الحفل إلكترونياً عبر التطبيقات المختلفة نظراً لصعوبة سفره في ظل مشاركته مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا«.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد للمنتخب المصري في شباك غينيا بيساو أمس في الدقيقة 69.

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