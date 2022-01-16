شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركوس ألونسو: تشيلسي أهدر الفرصة الأخيرة في سباق الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتقد ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي أن فريقه ربما أهدر فرصته الأخيرة في الاستمرار في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما خسر 0/1 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، أمس السبت.



وبفضل هدف لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70 عزز مانشستر سيتي انفراده بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة متفوقا بفارق 13 نقطة على تشيلسي صاحب المركز الثاني في القائمة.