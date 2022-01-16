شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يعادل نجوم الثلاثية فى ترتيب هدافى مصر بكأس الأمم الأفريقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزه الأول فى كأس الأمم الأفريقية 2021 بعدما نجح محمد صلاح في هز شباك غينيا بيساو ليقود الفراعنة للفوز بهدف دون رد فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ 33 التي تقام بالكاميرون.

هدف محمد صلاح

هدف مصر فى غينيا بيساو سجله محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى فى الدقيقة 69 من كرة عرضية من عمرو السولية خلف دفاع غينيا بيساو، وسددها صلاح بقدمه اليسرى لتمر على يسار حارس غينيا وتعلن عن هدف فوز الفراعنة.

ترتيب هدافي منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى ثالث مشاركة له مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا، ليعادل عدد أهداف نجوم جيل الثلاثية حسني عبد ربه ومحمد ناجي "جدو" وعمرو زكي وعماد متعب، بجانب محمد دياب العطار "الديبة" صاحب الـ5 أهداف.

وتخطى صلاح كلا من رضا نجم الإسماعيلي السابق وحسن شحاتة وطه بصرى أصحاب الـ4 أهداف.

ويتصدر حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل ترتيب هدافي مصر في كأس الأمم الأفريقية برصيد 12 هدفاً، ويأتي حسام حسن فى المركز الثاني برصيد 11 هدفا، وأحمد حسن بـ8 أهداف، وطاهر أبوزيد وعلى أبوجريشة بـ7 أهداف ومحمد أبوتريكة بـ6 أهداف.



ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ

وبشكل عام يتصدر حسام حسن ترتيب هدافي منتخب مصر فى كل المباريات عبر التاريخ برصيد 68 هدفًا ويليه محمد صلاح 46 هدفًا بعدما عزز نجم ليفربول وصافته لترتيب هدافى البطولة عبر التاريخ، ويأتي حسن الشاذلي فى المركز الثالث بـ42 هدفًا، ثم محمد أبوتريكة بـ38 هدفًا، ويليه أحمد حسن بـ33 هدفًا، وعمرو زكي بـ30 هدفًا وعماد متعب بـ28 هدفًا وأحمد الكاس بـ25 هدفًا ومحمود الخطيب وجمال عبدالحميد بـ24 هدفًا.